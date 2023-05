Die 6 schönsten Zelda-Momente der gesamten Spiel-Reihe

Die Zelda-Reihe steckt voller Abenteuer und Gefühle. Im Mai geht diese wunderbare Reise rund um Link und Zelda mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ weiter. Voller Vorfreude schauen wir für Dich auf die bislang schönsten und besten Zelda-Momente, bevor mit Sicherheit neue dazukommen.

Wie wollen wir uns bei 18 wunderbaren Spielen nur auf die sechs schönsten Zelda-Momente beschränken? Zugegeben, das ist echt schwer, aber machbar! Wir haben uns Siege, Offenbarungen oder besondere Meilensteine genauer angeschaut. Diese Zelda-Momente haben Dich und uns zu den Zelda-Spieler:innen gemacht, die wir heute sind.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu mehreren Zelda-Spielen!

1) Link verlässt den Kokiri-Wald

In „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ zieht Link los, um eine dunkle Bedrohung abzuwenden. Besonders emotional wird es für Dich, wenn der Held sich von seinem Dorf und seiner Freundin Saria auf einer Brücke verabschieden muss.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Saria wünscht Link viel Glück und versichert ihm, dass sie immer Freunde bleiben werden. Zudem schenkt sie ihm die Okarina, das Musikinstrument, das dem Spiel seinen Namen gibt. Ein schöner und rührender Zelda-Moment, der uns bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

2) Frieden, inmitten des Mondfalls

In „The Legend of Zelda: Majora’s Mask“ kämpft Link gegen die titelgebende magische Maske, die das Land Termina durch eine Mond-Kollision vernichten will. Als Link die Maske zum ersten Mal besiegt, zieht sie sich in den Mond zurück. Sofort nimmst Du die Verfolgung auf und bist recht überrascht, was Du dort vorfindest.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Im Inneren des Mondes wartet – nach all der Düsternis und all dem Chaos – eine idyllische Wiese auf Dich. Hier muss Link mit mehreren mysteriösen Mondkindern spielen, um die Maske aufzuhalten. Diese Szene ist surreal und bis heute besonders berührend.

Hast Du Dich schon immer gefragt, wie alle Zelda-Spiele genau zusammenhängen? In unserer praktischen Story-Übersicht erfährst Du es.

3) Hyrule, eine neue Welt

In „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erwacht Link aus einem hundertjährigen Schlaf. Er kann sich nicht mehr an sein früheres Leben erinnern. Die Umgebung ist mystisch und bunkerartig – eine Stimme lockt Link nach draußen. Und dann erblickst Du es: Das Land Hyrule nach dem Weltuntergang.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Hyrule ist verlassen, gezeichnet, aber wunderschön. All das wird zu Beginn des Spiels mit einer majestätischen Kamerafahrt festgehalten. Egal, wie viele wundervolle Stunden darauf noch folgen werden, dieser schöne Zelda-Moment hat sich uns tief ins Gedächtnis gebrannt.

4) Das erste Mal Segel setzen

Um seine Schwester zu retten, muss Link in „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ über das Meer reisen. Zur Seite steht ihm dabei der rote Leuenkönig, ein sprechendes Boot. Dahinter verbirgt sich der verwandelte König von Hyrule, der einen würdigen Abenteurer sucht.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Nach mehreren Aufträgen steigt Link schließlich an Bord und segelt los. Dieser Zelda-Moment ist an sich nicht dramatisch inszeniert, aber in Dir spielt sich sehr viel dabei ab. Es ist Deine erste Fahrt mit dem Boot. Das Abenteuer geht jetzt so richtig los und Dir eröffnen sich dutzende Möglichkeiten und Orte. Pure Freiheit!

Kennst Du schon die größten Zelda-Geheimnisse? Pssst: Wir verraten sie Dir in unserem Zelda-Geheimnisse-Artikel.

5) Truhen öffnen

Ein ungewöhnlicher, aber definitiv verdienter Ehrenplatz: Bevor wir zum Finale übergehen, möchten wir festhalten, dass trotz aller Siege und Meilensteine das Öffnen von Truhen in Zelda-Spielen zu einem der schönsten Zelda-Momente überhaupt gehört. Die Melodie und die Freude gehen uns bis heute nicht mehr aus dem Kopf.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Wie ein Trommelwirbel zieht Dich die Musik in ihren Bann, Du fragst dich umso gespannter, was sich in der Truhe verbirgt – bis die Musik ihr Finale erreicht und Link Dir den Gegenstand stolz präsentiert. Egal, ob ein wichtiger oder nebensächlicher Gegenstand dabei herauskommt: Auch beim hundertsten Mal, macht es unglaublich Spaß und glücklich, Truhen in Zelda-Spielen zu öffnen.

6) Ganon besiegen

Unter den 18 Zelda-Spielen wird The Legend of Zelda: Ocarina of Time immer eine besondere Bedeutung für uns haben. Für viele Spieler:innen war es das erste Zelda-Spiel, vielleicht auch Deines, wenn Du nicht schon auf dem SNES oder Game Boy mit Link gekämpft haben solltest. Und wenn hierbei ein schöner Zelda-Moment definitiv erwähnt werden muss, ist es der Kampf gegen Oberfiesling Ganon – und der Sieg über ihn.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Gewitter, Blitze, Dunkelheit, ein Monster, ein Held, Schlag auf Schlag – und dann ist es endlich vorbei. Gemeinsam mit Zelda besiegst Du Deinen Feind und verbannst ihn in die Hölle. Die dunklen Farben weichen, nur Licht bleibt übrig. Alles löst sich in Frieden auf. Es ist geschafft, es ist getan. Ein unbeschreibliches Gefühl, ein unbeschreiblicher Zelda-Moment.

Welchen Zelda-Moment haben wir in unserer Liste vergessen? Schreib uns Dein Highlight in die Kommentare.



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Die 6 schönsten Zelda-Momente der gesamten Spiel-Reihe kommt von Featured!