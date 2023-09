Die 5 besten Raumschiffe in Starfield: Dauntless, Razorleaf und Co.

Jetzt, da Bethesdas neuestes Spiel „Starfield“ erschienen ist, hält Spieler:innen nichts mehr davon ab, den Weltraum unsicher zu machen. Ein großes Highlight dabei: Die Raumschiffe. Während Du in Starfield sehr beeindruckende Schiffe erbeuten kannst, hast Du auch die Möglichkeit, Dein eigenes Traumschiff im Baumodus zu entwerfen. Du brauchst Inspiration für Dein eigenes Werk? Wir haben das Netz durchsucht und die besten Raumschiffe in Starfield für Dich gefunden.

Starfield ist das neueste Weltraum-Rollenspiel aus der Entwicklerschmiede Bethesda und hat uns in der Kritik sehr begeistert. Neben der Geschichte, dem Erkunden und dem Basenbau kommen dort auch waschechte Raumschiff-Fans wie Du auf ihre Kosten. In Starfield existieren sage und schreibe 75 Schiffe – aber natürlich kommen auch noch die Raumfahrzeuge dazu, die Du selbst baust. Suchst Du nach Ideen? Wir haben die besten Raumschiffe in Starfield für Dich zusammengetragen. Mach Deinen Baumodus schon mal bereit!

1) Dauntless: Star Wars-Hommage vom Feinsten

Lust auf eine fesche Hommage? Der Reddit-User A_Retarded_Alien hat ein bekanntes Schiff aus „Star Wars“ nachgebaut und praktischerweise auch ein 13-minütiges Anleitungsvideo hierzu veröffentlicht. Der Preis für den Bau dieses Schiffes beträgt laut der Aussage des Nutzers etwa 300.000 Credits (Spielwährung) und kann auf dem PC mit der Modifikation Ship Builder Tolerance erleichtert werden.

„Ich wollte ein Schiff mit vollständig geschützter Bewaffnung, das trotzdem ein schönes Profil hat. Es hat drei Decks und alles, was für eine volle Crew von sieben Personen benötigt wird“, kommentiert er sein Dauntless-Schiff.

2) Red Dwarf: Galaktischer Throwback in die 90er-Jahre

Ein echter Sci-Fi-Klassiker: Der X-User Brad Groux hat den Red Dwarf aus der gleichnamigen britischen 90er-Sitcom nachgebaut. Dabei handelt es sich um ein riesiges Bergbauschiff. Und selbst für Nicht-Kenner:innen macht dieser Düsengigant einiges her. Laut dem Erbauer kostet der Red Dwarf etwa 70.000 Credits.

I made some small tweaks to my first-Class A ship in #Starfield, giving myself better visibility and way more cargo storage. Now I need a skill point in Starship Design to unlock the more powerful engines! #STARFIELDshots #Xbox #GamePass #StarfieldShips https://t.co/iNa7B1asPD pic.twitter.com/95SQliJf3w — Brad Groux (@BradGroux) September 7, 2023

3) Millenium Falke: Han Solos Weltraum-Gefährt

Womit wir wieder zu Star Wars kommen: Es dürfte Dich nicht besonders wundern, dass viele Spieler:innen das Disney-Franchise als Inspirationsquelle für ihren Schiffbau nutzen. Was darf hier natürlich nicht fehlen? Richtig, der Millennium Falke, mit dem Han Solo alle Feind:innen im Weltraum abhängt. Der YouTuber WiLLiSGaming zeigt in seinem 12-minütigen Video Schritt für Schritt, wie Du diese Star Wars-Legende auch in Starfield nachbauen kannst.

4) Professor Cynicals Mini-Schiff: Kleiner geht’s nicht

Es muss nicht immer gigantisch sein! Der YouTuber Professor Cynical brachte den Baumodus an seine Untergrenze. Er entwarf im unteren Video das allerkleinste Schiff, das der Starfield-TÜV noch genehmigte. Heraus kommt dabei eine ziemlich kompakte, aber irgendwie auch charmante Schrottlaube. Definitiv ein Schiff, mit dem Du ein Statement setzt. Du brauchst keinen Schnickschnack, Du brauchst nur ein Transportmittel!

5) Klasse-A-Schiff: Gewaltig und stark

Vom Minimum zum Maximum: YouTuber TagBackTV demonstriert, was Du brauchst, wenn Du das Universum beherrschen willst. In seinem 15-minütigen Video zeigt er, wie er eines der stärksten und größten Schiffe in Starfield kreiert. Wie er anmerkt, lohnt sich dieses Schiff vor allem für Einsteiger:innen, da dieses Schiff keinen großen Spielfortschritt erfordert – nur eben etwas Geld.

6): Razorleaf: Imposant und gratis zugleich

Falls Du knapp bei Kasse und nicht so baufreudig bist, aber gleich ein beeindruckendes Schiff Dein Eigen nennen möchtest, haben wir etwas für Dich parat. Wenn Du aufmerksam bei ausgeschalteten Bandit:innen in Starfield suchst, kannst Du ein Datenpad finden, das Dich zu einem geheimen Außenposten führt. Hier befindet sich das Versteck der legendären Kopfgeldjägerin Mantis – und gleich auch der Landeplatz ihres berühmten Raumschiffes Razorleaf. Um es gratis zu bekommen, musst Du nur ihren Hindernisparcours meistern. Der Aufwand lohnt sich allemal!

