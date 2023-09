Home

Unterhaltung

Games

Featured: Der Stray-Film kommt: Cyberpunk-Katzenspiel erhält animierte Adaption

Der Stray-Film kommt: Cyberpunk-Katzenspiel erhält animierte Adaption

Im vergangenen Jahr schickte das süße Indie-Spiel „Stray“ einen mutigen Kater in eine faszinierende Cyberpunk-Welt. Der Titel war derart erfolgreich, dass der Publisher Annapurna Interactive nun die Planungen für eine Filmadaption vorantreibt. Was bisher zum Stray-Film bekannt ist und was das alles mit dem Begriff Hopepunk zu tun hat, liest Du hier.

Der Stray-Film kommt: Cyberpunk-Katzenspiel erhält animierte Adaption © Blue Twelve Studio / Annapurna Interactive

© Vodafone GmbH ⁄ Roman Maas