Dark and Darker: Wichtige Tipps für Deinen erfolgreichen Kampf im Dungeon

Selten sorgt ein Indie-Game für so viel Furore wie der Dungeoncrawler von IRONMACE. Wenn Du vor dem Release im dritten Quartal 2023 bereits alle wichtigen Tricks kennen möchtest, helfen Dir unsere Tipps für „Dark and Darker“ mit Sicherheit weiter.

Tipps zu Dark and Darker: Bring Geduld mit

Eine ganz entscheidende Besonderheit des Spiels ist neben seinem überraschenden Erfolg der Schwierigkeitsgrad. Falls Du planst, in kurzer Zeit fette Beute zu machen und so Deine Figur auszustatten, hält Dark and Darker eine Überraschung für Dich bereit. Das Game ist nämlich extrem anspruchsvoll. Neben Fallen und Deinen menschlichen Gegner:innen warten schließlich auch noch zahlreiche Kreaturen auf Dich – und die haben es wirklich in sich.

Während nämlich bereits wenige Treffer ausreichen, um Deine Figur auszuschalten, sind Mumien, Goblins, Skelette und Co ziemlich hart im Nehmen. Das sorgt gerade bei Anfänger:innen für eine Menge Frust, da die Extraktionszone in den meisten Fällen für viele Durchgänge unerreichbar bleibt. Zu den wertvollsten Tipps für Dark and Darker gehört daher dieser: Nimm Dir ein wenig Zeit und verlier nicht die Nerven, wenn die ersten Runden im Jenseits enden.

Wähle die passende Klasse

Es gibt sechs verschiedene Klassen in Dark and Darker. Alle haben ihre Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Zwar sind die unterschiedlichen Charaktere relativ ausgeglichen, ihre Spezifikationen haben allerdings großen Einfluss auf Dich und Dein Spiel. Willst Du eher mit dem Kopf durch die Wand, benötigst Du die Durchschlagskraft der Krieger- oder Barbarenklasse. Liegt Dein Fokus hingegen auf der Heilung, sind Kleriker oder Klekerinnen bzw. Magier oder Magierinnen eher etwas für Dich.

Gibt es in Dark and Darker Quickloot?

Das fällt auch gerade dann ins Gewicht, wenn Du in Dark and Darker Items schnell bewegen möchtest. Die Fähigkeit, die es Dir erlaubt, Beute besonders zügig einzustecken oder auch Portale ohne Verzögerung zu öffnen, nennt sich „interaction speed“. Der Schurke ist in diesem Bereich besonders stark, Barbar und Kleriker lassen es im Vergleich hingegen eher gemächlich angehen.

Freund:innen einladen in Dark and Darker

Natürlich kannst Du Dich all den Gefahren und Gegnern in den dunklen Gängen alleine stellen. Mehr Spaß macht es allerdings im Team. Mit bis zu zwei weiteren Gefährt:innen kannst Du Taktiken entwickeln und so die teils sehr anspruchsvollen Monster deutlich einfacher besiegen. Möchtest Du in Dark and Darker eine Gruppe gründen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Wähle zunächst Deinen Charakter aus. • Betritt die Lobby. • Rechts und links neben Deiner Figur befinden sich zwei Pluszeichen. Klickst Du nun auf eines dieser Zeichen, werden Dir sämtliche Spieler:innen angezeigt, die auf demselben Server aktiv sind. • Findest Du Deine:n Freund:in nicht sofort, gibt es auch eine ID-Suche unten im Bild. • Hast Du die gesuchte Person gefunden, sendest Du eine Einladung. • Ein weiteres Teammitglied fügst Du genauso über das zweite Pluszeichen hinzu.

Die beste Teamzusammenstellung

Gerade beim Spielen im Team ist die richtige Charakterwahl wichtig. Die Gruppengröße mag in Dark and Darker limitiert sein, mit der passenden Zusammenstellung erhöht eine Gruppe die Chancen allerdings gewaltig. Welche Konstellation die größten Erfolgsaussichten hat, hängt vor allem von der Taktik ab. Die Kombination aus Kleriker-, Schurken- und Kämpferklasse hat sich für viele Gruppen allerdings bewährt und ist sicher einen Versuch wert.

Bei diesem Trio kommt jedem Mitglied eine wichtige Aufgabe zu. Der Kämpfer bzw. die Kämpferin nutzt Bogen und Schwert, um Gegner zu bearbeiten. Mit dem Schurken oder der Schurkin gibt es eine flinke Ablenkung, die gleichzeitig auch den notwendigen Schutz bietet. Beim Kleriker bzw. bei der Klerikerin gehören Heilung und Wiederbelebung auf dem Altar of Sacrifice in Dark and Darker zu den wichtigsten Fähigkeiten. Insgesamt ist die Aufgabenteilung teilweise fließend – diese Aufstellung bietet aber eine sehr gute Basis.

Auf die Details kommt es an – Tipps zu Dark and Darker

Um allerdings alleine oder im Team gut abzuschneiden und die ersehnten Portale mit reichlich Loot zu erreichen, sind Details entscheidend. Bei Dark and Darker sind Tricks und Genauigkeit extrem wichtig. Insbesondere den Monstern fügst Du nur dann großen Schaden zu, wenn Du auf den Kopf zielst. Der Impact eines solchen Treffers ist fast doppelt so groß wie bei anderen Stellen. Gleichzeitig schützt Du Dich selbst am besten, wenn Du die Schlagbewegungen der Gegner:innen kennst.

Noch ein wenig mehr Übung erfordert die Geräuscherkennung. Dark and Darker erlaubt es Dir, Gegner:innen bereits vor ihrer Ankunft zu hören. Erfahrene Spieler:innen erkennen bereits am Geräusch, wie viele Feind:innen sich in ihre Richtung bewegen. Gerade Waldläufer:innen verfügen über ein besonders gutes Gehör. In Dark und Darker gilt allerdings: Auch Deine Gegner:innen können Deine Schritte hören und sich natürlich zunutze machen.

Was sind die Ancient Scrolls in Dark and Darker?

Eines der größten Geheimnisse der aktuellen Pre-Release-Version von Dark and Darker sind die Ancient Scrolls. Du findest sie in unterschiedlichen Farben und kannst sie erbeuten. Lohnenswert ist das allerdings aktuell noch nicht. Es ist nicht bekannt, welche Funktion diese Items in einer späteren Spielversion haben werden. Aktuell nehmen sie vor allem Platz im Inventar ein, bringen Dir selbst keine Vorteile und verkaufen sich auch nicht herausragend. Daher gilt im Moment: lieber Finger weg!

Haben Dir unsere Tipps zu Dark and Darker geholfen oder kennst Du weitere Tricks, die wir unbedingt in diesen Guide aufnehmen sollen? Schreibe uns gerne in die Kommentare.

