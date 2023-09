Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Kritik: Ein Feuerwerk zum Abschluss

Drei Jahre nach dem Release des Action-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ erscheint nun die große und einzige Story-Erweiterung „Phantom Liberty“. Diese führt Dich in den neuen Stadtbezirk Dogtown und mischt die Karten der Geschichte komplett neu. In unserer Kritik zu „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ erfährst Du, welcher abgedrehte Trip Dich hier erwartet.

Nachdem der Start des Hauptspiels Cyberpunk im Jahr 2020 aufgrund von Bugs und technischen Problemen alles andere als rosig verlief, konnte sich das Game mit einem Patch dann endlich fangen. Die Spiel-Erweiterung Phantom Liberty bietet nun den finalen Abschluss des Abenteuers in der bereits bekannten Cyberpunk-Stadt Night City und sogar ein neues Ende für die Hauptgeschichte. Wir sind ehrlich: Phantom Liberty offenbart sich als letztes großes Feuerwerk von Cyberpunk 2077, denn weitere Story-Erweiterungen soll es nicht mehr geben

Spielschulden sind Ehrenschulden und die haben die Entwickler:innen von CD Projekt Red nach dem katastrophalen Release jetzt mehr als wettgemacht – das Warum erfährst Du jetzt in unserer Spielkritik zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Die Story: Rette die Präsidentin aus den Fängen von Dogtown

Keine Sorge, wir halten die Wiedergabe der Story so spoilerfrei wie möglich, denn die Geschichte ist das Dynamit im Cocktail von Phantom Liberty. Ein Anruf führt Dich nach Dogtown. Das anarchistische Gebiet liegt am Rande von Night City und ist unter der Kontrolle eines mächtigen Söldnerbosses. Dein Auftrag: Rette die amerikanische Präsidentin aus seinen Fängen. Phantom Liberty stellt die bekannte Open-World-Freiheit von Cyberpunk 2077 für eine längere Zeit in den Hintergrund, um Dir eine sehr lineare und actionreiche Fahrt zu bieten. Allein in der ersten Stunde kamen wir vor lauter Wendungen und Kämpfen kaum zur Ruhe.

CD Projekt Red beschreibt den Ausflug als Agententhriller und wir verstehen jetzt genau, was das bedeutet: Es gibt viele Parteien in Dogtown und davon hat jede eigene Interessen und spielt mit gezinkten Karten. Du allein entscheidest, wem Du vertraust und wen Du hintergehst. Neue Perspektiven werden aufgezeigt und offene Fragen aus dem Hauptspiel werden endlich beantwortet. Die Story-Erweiterung Phantom Liberty ist kein bloßes Anhängsel, sondern das letzte Puzzleteil der Geschichte. Mit einem coolen Spagat: Denn abseits der Hauptgeschichte liefert Dir Dogtown mit vielen interessanten Nebenaufträgen immer noch genügend Abwechslung und Freiheit, eine neue Welt zu erkunden.

Das Gameplay: Kleine Neuerungen, wichtige Justierungen

Der einzig und wirklich neue Inhalt, der über Phantom Liberty dazukommt, ist eine Cyber-Fähigkeitenklasse, die effektive und coole Angriffe mit sich bringt. Genauer können wir hier nicht ins Detail gehen, ohne zu spoilern.

Das Gesamtspiel Cyberpunk bleibt darüber hinaus weitestgehend Cyberpunk – eine Mischung aus „GTA“, „The Witcher 3“ und „Far Cry“. Du fährst, Du schießt, Du hackst, Du spielst Deinen Charakter, wie Du möchtest und gibst in Gesprächen die Antworten, die am besten zu Dir passen. Phantom Liberty bietet Dir im Gameplay zwar nur wenig Neues, aber zum Glück noch mehr Spielstunden, um das bisherige Riesen-Buffet in einem neuen Gebiet weiter auskosten zu können.

Die Spielwelt: Dogtown ist die Hölle – und absolut wunderbar

In Dogtown herrschen keine Gesetze, nur eben die des Söldnerbosses, der alles beherrscht. Unkontrollierte Märkte, ausschweifende Clubs, zwielichtige Labore – es ist das Schlaraffenland aller Gangster:innen und ein Ort, in den Du als Söldner:in ebenfalls gut reinpasst. Abseits der kriminellen Möglichkeiten hat das Viertel viele coole Spots wie Basketballplätze, Müll-Statuen und abgedrehte Hochhauskonstruktionen zu bieten, die sich zum Klettern oder Ablichten eignen. Unser Fotomodus raucht und das ist immer ein gutes Zeichen.

Allgemein schafft es CD Projekt Red mit Dogtown ein neues und erfrischendes Cyberpunk-Weltbild zu präsentieren. Wir kennen die Außenwelt, wir kennen die Städte, aber den kompletten Abgrund kannten wir noch nicht. Wenn wir durch ein zerstörtes Stadion gehen, das zu einem Marktplatz umgebaut worden ist, fühlen wir uns wie in der Postapokalypse einer Zukunftswelt. Die bedrohliche und zwielichtige Atmosphäre ist ein packendes Musikstück, das Dein Abenteuer in Dogtown die gesamte Zeit über begleiten wird.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in der Kritik – Unser Fazit

Wenn Du es nicht schon gemerkt haben solltest: Wir sind definitiv überzeugt von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Eine neue packende Geschichte, ein neuer spannender Ort, selbst wenn das Gameplay das gleiche (sehr gute) bleibt. So müssen Erweiterungen sein und nicht anders.

Kostenloses Patch hält ebenso Neuerung für Dich bereit

Zeitgleich mit Phantom Liberty erscheint ebenfalls der kostenlose Patch 2.0, der das Spiel mit neuen Inhalten erweitert. Was darunter zu verstehen ist: Nichts Weltbewegendes, es handelt sich lediglich um Feinjustierungen und kleinere Goodies, die das Gesamtbild nicht vollständig revolutionieren, aber besser glänzen lassen. So wurden zum Beispiel die Verfolgungsjagden mit Autos verbessert, gleichzeitig hat das Fähigkeitensystem ein neues und übersichtliches Overlay bekommen. Außerdem greift die Polizei nun härter und konsequenter durch.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series Release-Datum: 26. September 2023 Kosten: 29,99 Euro Publisher: CD Projekt Red Entwicklerstudio: CD Projekt Red

