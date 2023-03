Chef Life: A Restaurant Simulator – Tipps-Guide zu Cheats, Mods & Co.

In der Küche kann es ganz schön chaotisch zugehen, sobald mehrere Bestellungen auf einmal reinkommen. Als Leitung Deines eigenen Restaurants hast Du neben dem Kochen aber auch noch viele weitere Aufgaben zu erledigen. Damit Deine Gäste vollends zufrieden sind, spielt auch die Hygiene in Deinem Lokal eine große Rolle.

Um Dein Restaurant zum erfolgreichen Lokal zu machen, findest Du im Folgenden einige Tipps:

• Kaufe einen zweiten Kühlschrank: Zutaten vorbereiten und im Kühlschrank lagern, bis Du sie zu einem Gericht weiterverarbeitest, spart enorm viel Zeit. Daher solltest Du so schnell wie möglich einen weiteren Kühlschrank kaufen, um zukünftigen Zeitdruck zu vermeiden.

• Koche mehrere Gerichte gleichzeitig: Während des Tutorials kannst Du nur ein Rezept auf einmal kochen. Später ist es durchaus möglich, eine Zutat auf dem Herd zu lassen und mit der Zubereitung eines weiteren Gerichts zu beginnen. Es benötigt Zeit und Erfahrung, bis Du alle Zubereitungszeiten und Eigenarten kennst: Ein Steak musst Du beispielsweise mittendrin wenden, während Du Gewürze zu jeder Zubereitungsphase hinzufügen kannst.

• Zutaten täglich einkaufen: Kaufe Deine Zutaten jeden Tag neu. Liegen die Zutaten länger herum, leidet ihre Frische darunter. Verarbeitest Du sie dann in einem Gericht, leidet wiederum die Kundenzufriedenheit. Achte dementsprechend darauf, die bestmöglichen und frischesten Zutaten zu verwenden.

• Achte auf die Sauberkeit Deiner Küche: Kochst Du in einer schmutzigen Küche, hat das ebenfalls negative Auswirkungen auf Deine Leistung. Haben Deine Mitarbeiter:innen schon lange nicht mehr den Mopp geschwungen, zeigt sich das als braune Flecken auf dem Küchenboden. Ist er hingegen sauber, glänzt er.

Wenn Du wenig aufwendige Rezepte in Chef Life: A Restaurant Simulator kochst, hast Du mehr Zeit für weitere Aufgaben im Spiel. Denn nicht nur die servierte Kulinarik Deines Restaurants spielt eine große Rolle: Auch die Sauberkeit Deines Lokals nimmt Einfluss auf die Zufriedenheit Deiner Gäst:innen.

Daher sind Rezepte ideal, die wenig Zeit erfordern und hohe Verkaufspreise einbringen. In der folgenden Auflistung findest Du fünf Rezepte, die genau diese Kriterien erfüllen. Sie sind schnell hergestellt, landen schnell beim Gast am Tisch und sparen Zeit ein, die Du für andere Tätigkeiten benötigst.

In Zitrone mariniertes Rinder-Carpaccio

Für das Rezept musst Du die Zutaten lediglich zusammenfügen und marinieren – schon kannst Du es servieren!

Gibt es Cheats für Chef Life: A Restaurant Simulator

Der Trainer von wemod zu Chef Life: A Restaurant Simulator beinhaltet zehn Cheats, die Einfluss auf Dein Level oder Geld nehmen. Sie erleichtern das Gameplay und geben Dir die Möglichkeit, Rezepte ohne Zeitdruck auszuprobieren und Deine Küche ausführlich zu erkunden. Im unten verlinkten Video findest Du ein weiteres Drittprogramm, mit dem Du Codes durch Scripte anwendest.

Gibt es auch Mods zum Spiel?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Mods für den Restaurant-Simulator. Da Chef Life: A Restaurant Simulator auch bei Steam verfügbar ist, könnte es in Zukunft auch einen Workshop im Communityhub geben. Bei „Planet Zoo” befinden sich dort beispielsweise Mods von spielenden User:innen, die eigene Dekorationen oder Gebäude kreiert haben.

Zusammen im Koop spielen – geht das?

Chef Life: A Restaurant Simulator besitzt lediglich einen Einzelspieler-Modus, der die Geschichte Deines eigenen Restaurants und deren Mitarbeiter:innen erzählt. Einen offiziellen Multiplayer gibt es daher nicht. Von inoffizieller Seite gibt es ebenfalls keine Pläne zu Mods, die einen Koop ermöglichen.

Probleme mit dem Mixer & Spaghetti

Solltest Du Probleme mit dem Mixer oder bei der Zubereitung der Spaghetti haben, liegt das möglicherweise an einem Bug. Beide Problematiken sind dem Entwicklungsteam bereits bekannt und könnten bereits im nächsten Update behoben sein. Bezüglich des Mixer-Problems haben sie bei Steam vorübergehend den folgenden Tipp gegeben:

„A fix is coming very soon. In the meantime, you can repair this by removing that station and placing it again.“

Übersetzung: Ein Fix kommt bald. In der Zwischenzeit kannst Du den Fehler beheben, indem Du die Kochstation entfernst und erneut platzierst.

Hello Chefs,

Wie kann ich in Chef Life: A Restaurant Simulator speichern?

Du kannst Deinen Spielstand in Chef Life: A Restaurant Simulator nicht manuell speichern. Stattdessen nimmt das Spiel eigene Speicherungen nach jedem Tag vor. Der Autosave ist von Beginn an aktiviert und kann auch nicht in den Optionen deaktiviert werden. Du musst also einen Tag im Restaurant abschließen, um Deinen Fortschritt zu speichern.

Deluxe Edition: Al Forno Edition mit zusätzlichen Pizza-Rezepten

Mit der Deluxe-Version „AL FORNO“ schaltest Du Pizza als Gericht auf Deiner Speisekarte frei. Dazu gehören außerdem ein Holzofen als neue Arbeitsstation zum Zubereiten der Pizzen sowie acht Pizza-Rezepte mit jeweils drei Aufwertungsstufen. Unter den Rezepten sind Napoletana, vegetarisch, Meeresfrüchte, Käse, scharf, Barbecue, Hawaii und Montagnarde.

Darüber hinaus beinhaltet die Edition 65 Gegenstände, mit denen Du Dein Restaurant in eine waschechte Pizzeria verwandelst. Sie bieten Dekoration in Form von Accessoires, Böden, Tapeten, Theken und Wandleuchten. Außerdem gibt es Tische, Stühle und Tischdecken, auf denen Du die Pizzen servierst sowie Anpassungsmöglichkeiten Deines Charakters in Aussehen und Kleidung.

Hello Chefs!

Alle Trophäen in Chef Life: A Restaurant Simulator

Mit unseren Tipps zu Chef Life: A Restaurant Simulator schaltest Du mit der Zeit viele verschiedene Trophäen frei, die Deine harte Arbeit auch außerhalb des Spiels unter Beweis stellen. Welche Erfolge es gibt und wie Du sie freispielst, verrät Dir unsere Liste mit allen Errungenschaften.

Bronze

Perfektionist

Erstelle eigene Anrichteformen für 20 verschiedene Gerichte.

Der schiefe Turm von Pizza

Erstelle erfolgreich eine Anrichteform, bei der alle Elemente aufeinandergestapelt sind.

Kunstvoll kochen

Biete eine Karte aus fünf Gerichten mit einer eigenen Anrichteform an.

Umweltaktivist

Schließe zehn Dilemmas mit einer Steigerung deines Verantwortungsbewusstseins ab.

Verbessert, nicht verwässert

Werte zehn Rezepte auf.

Dream-Team

Schließe eine Schicht mit einem kompletten Team von drei Köchen/Köchinnen ab.

Du bist der Experte!

Lass ein Koch oder Köchin zehn Gerichte aus seinem oder ihrem Spezialgebiet zubereiten.

Liebend gern, Chef!

Halte Deine drei Köche und Köchinnen zehn Tage in Folge alle in freudiger Stimmung.

So sauber, dass man vom Boden essen kann

Erhalte im Restaurant fünf Tage in Folge eine hohe Hygiene aufrecht.

Deckname: Arrabiata

Serviere erstmals Pasta Arrabiata.

Hefe geht immer

Serviere erstmals eine Brioche.

Pyrotechniker

Serviere erstmals ein flambiertes Gericht.

Noch ist der Ofen nicht aus

Biete eine Karte aus fünf Gerichten an, für die der Ofen verwendet werden muss.

Neu erfundene Klassiker

Setze Verbesserungen von Seezunge meunière, Rindfleisch und Kartoffeln sowie Caprese auf die Karte.

Kuhhandel

Biete eine Karte aus Gerichten an, die alle vier Teile eines Stücks Rindfleisch enthalten.

Alles Käse

Biete eine Karte aus fünf Gerichten mit Käse an

Gasth-of Cthulhu

Biete eine Karte aus fünf Gerichten mit Tintenfisch an.

Stella d’Italia

Biete eine Karte aus fünf Pasta-Gerichten an.

Italienischer Stil

Dekoriere das Restaurant mit der Trattoria-Kollektion.

Französischer Flair

Dekoriere das Restaurant mit der Bistro-Kollektion.

Küchen-Mannequin

Erwirb zehn Kleidungsstücke und Accessoires.

Gut ausgestattete Küche

Erwirb zehn Arbeitsstationen.

Bürgerliche Küche

Erlerne zehn verschiedene Rezepte und biete diese Gerichte an.

Aufsteigender Stern

Dem Guide MICHELIN zufolge sollte man Dein Restaurant im Auge behalten! Glückwunsch!

Chefkoch

Stufe 20! Neue Rezepte wurden freigeschaltet!

Souschef

Stufe 10! Neue Rezepte wurden freigeschaltet!

Der große Tag

Heute kannst du dein Restaurant endlich eröffnen! Viel Glück!

Silber

Bestnote

Serviere Gästen 50 Gerichte, die mit A oder A+ bewertet werden.

Der Herausforderung gewachsen

Schließe drei Herausforderungen von Chefkoch Hyppolite ab.

Du beherrschst Dein Metier

Erlerne 30 verschiedene Rezepte und biete diese Gerichte an.

Gemeinschaftswerk

Biete eine Karte aus den drei Spezialgerichten Deiner Köche und Köchinnen an.

Goldgrube

Komme auf ein Guthaben von mehr als 10.000 Münzen.

Haute Cuisine

Biete eine Karte an, die nur aus Feinkostgerichten besteht.

Je größer, desto besser

Erweitere das Restaurant auf seine maximale Größe.

Sie rennen uns den Laden ein

Empfange während einer Schicht 20 Gäste.

Zur vollsten Zufriedenheit

Erhalte von 25 Gästen die maximale Bewertung für die Schicht.

Gold

Ein neuer Stern am Himmel

Dein Restaurant hat einen MICHELIN-Stern erhalten! Herzlichen Glückwunsch!

Feinschmeckertempel

Dein Restaurant hat vom Guide MICHELIN die Auszeichnung „Bib Gourmand“ erhalten! Glückwunsch!

Finesse und Erfahrung

Erlerne 60 verschiedene Rezepte und biete diese Gerichte an.

Kulinarische Legende

Stufe 30! Neue Rezepte wurden freigeschaltet!

Platin – Tipps zu Chef Life: A Restaurant Simulator



Schalte alle Trophäen frei.

Welche Tipps zu Chef Life: A Restaurant Simulator kannst Du an die Community weitergeben? Schreib uns gerne Deine eigenen Erfahrungen in die Kommentare.

