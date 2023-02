Home

Unterhaltung

Games

Featured: Blood Bowl 3 | Kritik: Kann das Fantasy-Football-Spiel auch Tabletop-Noobs überzeugen?

Blood Bowl 3 | Kritik: Kann das Fantasy-Football-Spiel auch Tabletop-Noobs überzeugen?

Wenn Orks aus dem „Warhammer“-Universum gegeneinander Football spielen, kann es fast nicht anders enden als in einem Gemetzel. Genau darauf legt es das Fantasy-Football-Spiel „Blood Bowl 3“ an. Was Dich in Nacons neuster Tabletop-Adaption erwartet, verraten wir Dir in unserer Kritik zu Blood Bowl 3.

Blood Bowl 3 | Kritik: Kann das Fantasy-Football-Spiel auch Tabletop-Noobs überzeugen? © Cyanide Studio

Blood Bowl begeistert vor allem Warhammer- und Tabletop-Fans. Das ist kein Wunder, denn die Videospiele sind eine Adaption des gleichnamigen Brettspiels. Übrigens: Tabletop-Spiele sind Strategiespiele, die mit Miniatur-Figuren gespielt werden. So treffen auch im Brettspiel Blood Bowl zwei Teams aus Miniatur-Figuren wie Goblinz und Orks aufeinander und müssen sich auf dem Spielfeld gegeneinander behaupten. Angesiedelt in der Warhammer-Welt bietet die Videospiel-Version auch digital eine Mischung aus Football und Prügeleien. Blood Bowl 3 ist mit den aktuellen Brettspielregeln ausgestattet und will mit neuen Inhalten punkten. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Blood Bowl 3: Augen auf bei der Wahl Deines Teams Deine Leistung auf dem Spielfeld ist vor allem abhängig vom Aufbau Deines Teams. Du beginnst also damit, Dir eins zusammenzustellen. Praktischerweise kannst Du mehrere Gruppen gleichzeitig entwerfen und sie sowohl in Offline-Matches gegen eine KI- oder online gegen andere Spieler:innen einsetzen. Zur Auswahl für Dein Team stehen Dir zunächst zwölf Typen wie beispielsweise Orks, Nurgles, Elfen oder die Rattenmenschen namens Skaven. Jede Gruppe hat zwar eine Schwierigkeitsbewertung und eine Pro- und Contra-Liste, so richtig hilfreich ist das für Neulinge der Serie aber nicht. Wir hätten uns mehr Details zu den Teams gewünscht. Neu sind wir im Blood Bowl-Universum nicht und waren trotzdem etwas überfordert. Wir sind uns sicher, dass gerade Neulinge hier schon Frust aufbauen. Um das Spiel zu erlernen, können Newbies zwar die kurze Tutorial-Liga zocken, so richtig viele Infos, wie das Spiel abläuft oder die Spielregeln genau lauten, vermittelt die aber nicht. Intergalaktisches Fantasy-Spektakel: Die besten Warhammer-Games im Überblick Asymmetrische Teams und gewohnt gelungener Humor Wie in einem echten Football-Match sind manche Spieler:innen agiler als andere. Beispielsweise können Goblins quer über das Spielfeld geworfen werden. Dafür können Halblinge nicht schlagen, überleben keine gegnerischen Tritte, sind langsam und nicht besonders gut im Zielen. Daher sind sie vor allem für Spieler:innen geeignet, die nach einer Herausforderung suchen. Diese Eigenschaften sorgen aber auch oft für absichtliche und unabsichtliche Comedy-Einlagen: Beispielsweise, wenn Du gegnerische Figuren ausknockst, Deine größeren Figuren Goblinz quer über das Spielfeld pfeffern oder Du versuchst die Halblinge unter Kontrolle zu bekommen. Gerade wenn Du bereits Blood Bowl physisch oder digital gespielt hast, kommst Du hier definitiv auf Deine Kosten. Noobs bleibt dran – denn Training ist die halbe Miete Blood Bowl wird, wie das physische Vorbild, rundenbasiert gespielt. Jede:r Spieler:in verfügt dabei über Statistiken, die die Bewegungsmöglichkeiten und Fähigkeiten bestimmen. Du kannst beispielsweise den Ball fangen, gegnerische Figuren niederknüppeln oder Angriffen ausweichen. Jedes Mal, wenn Du so eine Aktion ausführen willst, wird eine Fertigkeitsprobe mithilfe eines sechsseitigen Würfels nötig. Würfelst Du gut, ist alles prima, würfelst Du allerdings mies und meisterst den Fertigkeitscheck nicht, wird der Zug beendet. Dranbleiben hilft, denn auch wenn sich zu Beginn gerade bei Anfänger:innen schnell Frust einstellen kann, ist die Lernkurve immens und mit ein bisschen Training und dem Ausprobieren von verschiedenen Strategien und Taktiken, wirst Du schnell besser. Blood Bowl 3 in der Kritik: Unser Fazit Da wir Blood Bowl 3 bereits vor Release gezockt haben, können wir leider noch nichts über den Online-Modus sagen, sind aber schon sehr gespannt darauf, ob wir uns auch gegen reale Gegenspieler:innen behaupten können. Insgesamt hat uns der neue Teil der Football-Klopperei im Warhammer-Universum aber gut gefallen. Wir müssen dazu jedoch sagen, dass wir Blood Bowl bereits seit Jahren kennen und immer wieder zocken. Neulinge werden wahrscheinlich überfordert sein, gerade weil Blood Bowl 3 auch nicht wirklich einsteigerfreundlich ist. Dranbleiben lohnt sich allerdings! Blood Bowl 3 Plattformen: PlayStation 4 & 5, Xbox Series X/S & One, Microsoft Windows, Nintendo Switch Release-Datum: 23. Februar 2023 Kosten: Ab 69,99 Euro Publisher: Nacon Entwicklerstudio: Cyanide Studio Du zockst gerne Sportspiele? Verrate uns in den Kommentaren, welche Sportart Du besonders gerne online spielst. Dieser Artikel Blood Bowl 3 | Kritik: Kann das Fantasy-Football-Spiel auch Tabletop-Noobs überzeugen? kommt von Featured!

© Vodafone GmbH ⁄ Sarah Schindler