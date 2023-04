Big Ambitions: Guide mit Tipps und Tricks für Anfänger:innen

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zehn verschiedene Möglichkeiten, wie Du unternehmerisch in Big Ambitions tätig sein kannst: Zwei davon spielen sich in der Gastronomie ab, sechs im Einzelhandel und wiederum zwei Unternehmen stellen lediglich digitale Güter als Dienstleistung zur Verfügung.

Jedes Business besitzt eine individuelle Produktpalette – gerade im Einzelhandel hast Du freie Hand über Dein Angebot. Die Produkte der verschiedenen Unternehmensarten findest Du im Folgenden.

Zu den Unternehmen, die rein digitale Dienstleistungen anbieten und Einkommen aus stundenbasierter Arbeitsleistung erzielen, gehören die folgenden Geschäftsmodelle in Big Ambitions:

Hier gibt es insgesamt acht Produkte, die Du an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen kannst. Sollte es Dich irritieren, dass unsere Liste nur vier Produkte aufhält: Beachte, dass es sich jeweils um Damen- und Herrenbekleidung handelt – sie gelten geschlechtsspezifisch als eigenständiges Produkt.

Neben zwei unterschiedlichen Preiskategorien an Geschenken kannst Du in Deinem Geschäft noch eine nette Erfrischung zum Verkauf anbieten.

Einrichtungsgegenstände kaufen, Objekte drehen & mehr

Wichtig ist, dass Du bei der Wahl Deiner Ware einen Blick auf den „Ku/h“-Wert wirfst. Die Abkürzung steht für Kunden und Kundinnen pro Stunde. Je höher der Wert, desto besser. Immerhin sollte es im Sinne Deines Unternehmens sein, so viel Kundschaft wie nur möglich in kürzester Zeit zu bedienen.

Bei der Wahl Deiner Einrichtungsgegenstände solltest Du daher einen genaueren Blick auf den Ku/h-Wert werfen, damit Dein Geschäft die effizientesten Verkäufe von Produkten erzielt. In Big Ambitions gibt es zwei Einrichtungshäuser, die jeweils andere Einrichtungsgegenstände für verschiedene Unternehmensarten anbieten.

Um welche es sich handelt, wie teuer die Anschaffungskosten sind, welche Produkte Du mit ihnen anbietest und wie es um den Ku/h-Wert steht, kannst Du einfach unserer Übersicht entnehmen.

Square-Appliances

• Abgerundetes Regal (Geschenke & Blumen) für $1.200 – 15 Ku/h

• Getränkekühlschrank (Getränkedosen) für $875 – 20 Ku/h

• Industriekühlschrank (Frische Lebensmittel) für $10.830 – 20 Ku/h

• Kleine Gefriertruhe (Tiefkühlkost) für $13.100 – 15 Ku/h

• Lagerregal (flexibel) für $1.200

• Registrierkasse (Papiertüten) für $900 – 20 Ku/h

• Reinigungsstation für $100

• Salatbar (Salat) für $1.200 – 15 Ku/h

• Standard-Kühlschrank für $1.800

• Stapel Einkaufskörbe für $200

• Theke 1 für $470

AJ Pederson & Son

• Backwaren-Regal (Croissant & Cupcake) für $1.074 – 10 Ku/h

• Barriere für $100.00

• Hotdog-Grill (Hotdog) für $2.640 – 25 Ku/h

• Industriefritteuse (Pommes & Donut) für $4.400 – 20 Ku/h

• Industrie-Gefriertruhe (Tiefkühlkost) für $20.250 – 25 Ku/h

• Industriegrill (Burger) für $1.680 – 20 Ku/h

• Industrie-Kaffeemaschine (Becher Kaffee) für $15.000 – 10 Ku/h

• Industriekühlschrank (Frische Lebensmittel) für $12.996 – 20 Ku/h

• Kassenschalter (Papiertüte) für $2.300 – 30 Ku/h

• Kleiderständer (Kleidungsstücke) für $490 – 10 Ku/h

• Lagerregal (flexibel) für $1.440

• Messestand für $2.000

• Mülleimer für $30

• Palettenregal (flexibel) für $3.000

• Pizzaofen (Pizza) für $10.756 – 20 Ku/h

• Produktaufsteller (Preiswertes Geschenk) für $500 – 10 Ku/h

• Schmuckvitrine (Schmuck) für $10.680 – 15 Ku/h

• Stapel Einkaufskörbe für $200

• Theke 1 für $470

• Umkleidekabine für $1.000

• Weinregal (Weinflasche) für $1.570 – 10 Ku/h

• Zigarrenregal (Zigarre) für $1.554 – 10 Ku/h

Big Ambitions: Wo kann ich Lautsprecher kaufen?

Besucher:innen können sich über fehlende Musik in Deinem Laden beschweren. Damit sie zufrieden sind, solltest Du Dich schnellstmöglich um die Anschaffung eines Lautsprechers in Big Ambitions kümmern. Besuche dazu den Einrichtungsladen namens „IKA BOHAG“, der ungewöhnlich viele Ähnlichkeiten mit einem gewissen schwedischen Einrichtungshaus besitzt.

Begib Dich zu den Möbeln, die deutlich an ein gemütliches Wohnzimmer erinnern. In der Nähe von Sofa, Couchtisch, Fernseher und Co. findest Du schlussendlich Lautsprecher, die auf dem Boden platziert sind. Kaufe ein oder gleich mehrere Exemplare und platziere sie in einem oder mehreren Geschäften. Einmal installiert, versorgt sie Deine Unternehmen mit peppiger Musik, die auch Deine Kunden sowie Kundinnen lieben.

Objekte mit der Sackkarre transportieren

Um Objekte vom Einrichtungshaus in Deinen neuen Laden zu befördern, nutzt Du am besten eine Sackkarre. Auf die Sackkarre in Big Ambitions passen bis zu vier Pakete gleichzeitig. Vom Geschäft aus kannst Du sie so ganz einfach in Dein Fahrzeug transportieren und aus Deinem Wagen in Deinen Shop. Übrigens: Eine Sackkarre kannst Du Dir auch kostenfrei im Laden ausleihen.

Objekte drehen – wie geht das?

Einige Spieler:innen wissen nicht, wie sie die Einrichtungsgegenstände beim Platzieren rotieren können, um sie zu drehen. Um Objekte in Big Ambitions zu drehen, nimmst Du es in die Hand und verwendest die rechte Maustaste. Möchtest Du es in die entgegengesetzte Richtung drehen, halte gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt. Optional nutzt Du auf der Tastatur die Taste R oder Shift+R.

Big Ambitions – Cheats: Gibt es Trainer oder Mods?

Mithilfe der Codes, die Dir die Trainer von wemod und plitch anbieten, erleichterst Du Dir das Gameplay in Big Ambitions enorm. Neben Geld-Cheats bieten sie eine Vielzahl weiterer Inhalte, mit denen Du Anpassungen an der Zeit im Spiel, der Zufriedenheit Deines Charakters oder auch dem Benzinverbrauch Deines Fahrzeugs vornimmst. Welche Cheats sie genau enthalten, verrät Dir unsere Übersicht.

Cheats im Trainer von wemod

Sortiert nach Kategorie ihres Nutzen findest Du hier alle Codes, die der Trainer von wemod beinhaltet:

Spieler:in