Baldur’s Gate 3: Durchsuche den Keller – so erledigst Du die Nebenmission 

Featured: Labyrinth deLux – A Crusoe Quest: Intergalaktischer Rätselspaß in der Virtual Reality

Rätselspaß trifft auf Science-Fiction: Mit dieser Prämisse entführt das Entwicklerstudio Enigma Film Virtual-Reality-Fans in das Weltraumabenteuer „Labyrinth deLux – A Crusoe Quest“. Alle Infos zum VR-Puzzle-Game haben wir für Dich zusammengefasst. Ab sofort kannst Du Dich mit Labyrinth deLux – A Crusoe Quest via Virtual Reality (VR) in ein Puzzlespiel stürzen! Das VR-Puzzle-Game vom Entwicklerstudio Enigma Film und Publisher K5 Factory schickt Dich in die Weiten des Weltalls, wo Du auf einer Raumstation eine Vielzahl von Rätseln lösen musst. Wie genau das aussieht, verraten wir Dir jetzt. Die Story von Labyrinth deLux – A Crusoe Quest Die Handlung des VR-Puzzle-Games ist in einer Science-Fiction angehauchten Zukunft angesiedelt. Gerade noch genießt Du als Weltraum-Truckerin Robin ein Stück Pizza und ehe Du Dich versiehst, findest Du Dich in einer verlassenen Raumstation wieder. Zusammen mit Robins Künstlicher Intelligenz (KI) namens Freitag bahnst Du Dir ...