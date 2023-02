Atomic Heart: Alle Waffen – welche sind die Besten?

Das angekündigte Waffenarsenal macht direkt klar: Du darfst Dich nach Herzenslust durch die liebevoll gestaltete alternative Realität ballern und prügeln. In diesem Ratgeber stellen wir Dir das gesamte Arsenal vor und verraten, welche Waffen am meisten Wumms haben.

Der „Schwede“ ist grundsätzlich eine Holzfälleraxt mit einem zusätzlichen Spaltkeil über der Klinge. Laut Beschreibung wurde sie nach einem besonders effektiven Holzfäller benannt, der in der Sowjetunion lebte und legendär wurde. Zwar richtet diese Axt einigen Schaden an, aber sie ist recht langsam – achte also auf Dein Timing im Getümmel. Mehr als sonst solltest Du ausweichen und im richtigen Moment zuschlagen, um die aggressiven Gegner auseinanderzunehmen.

Denk daran, dass ein oranger Kreis einen kritischen Angriff ankündigt und Du bei diesem Signal unbedingt beiseitetreten solltest. Mit gutem Timing wird diese Waffe zum effektiven Werkzeug. Durch Crafting kannst Du sie entscheidend verbessern. Sammle also alles ein, was besiegte Feinde verlieren und experimentiere ruhig damit – beim Zerlegen bekommst Du alle Ressourcen zurück.

Eine andere Nahkampfwaffe ist der „Fuchs“, ein grobes Hackebeil mit massiver Klinge, das sich durch Deine Gegner frisst. Auch diese Hiebwaffe ist eher langsam, macht aber ordentlich Schaden, es ist also wiederum gutes Timing gefragt. Die Beschreibung erwähnt explizit seine verbesserungsfähige Stabilität – verstärke den Fuchs also gern mit allem, was Du findest. In Sachen Effektivität ist dieses Beil mit der Axt wohl ungefähr gleichauf.

Dieses improvisierte Schwert heißt in Anlehnung an ein übergroßes Brotmesser übersetzt „Pastete“ – dazu soll es Deine Feinde idealerweise verarbeiten. Du kannst es deutlich schneller schwingen als die vorherigen Werkzeuge, perfektes Timing ist also weniger ausschlaggebend. Es stellt insgesamt einen guten Kompromiss zwischen Schaden und Schnelligkeit dar, daher könnte es leicht Dein Favorit werden. Auch hier kannst Du natürlich mit Verbesserungen nachhelfen.

Gemäß der Beschreibung lässt sich diese chaotisch wirkende Waffe kaum einordnen – man könnte sie wohl als Kreissägen-Keule bezeichnen. Mit der schweren Metallstange lässt Du rotierende Sägeblätter auf Deine Feinde niedersausen und richtest so massiven Schaden an.

Allerdings ist das Swjosdotschka (deutsch „Sternchen“) wiederum eher schwerfällig in der Handhabung. Du kannst versuchen, diesen Nachteil durch Modifizierung auszugleichen oder einfach Deinen Spielstil entsprechend anpassen.

Der „Schneeball“ ist eine Art Streitkolben mit einer Krone aus scharfen Klingen am oberen Ende, die ihm mehr Nachdruck verleihen. Offenbar ist der Name ein Verweis auf manipulierte Schneebälle, welche unartige Kinder mit Steinen beschwert haben. Ebenso schnell und mit unerwarteter Wucht soll auch diese Waffe Deine Gegner treffen und ausschalten. Insofern ist sie eine gute Alternative zu Paschtet, wenn Timing im Kampf nicht Deine größte Stärke ist.

Diese vollautomatische Pistole hat erstaunlich viel Durchschlagskraft bei hoher Zielgenauigkeit. Du kannst sie also auf jede Distanz einsetzen, eine mittlere Distanz bietet sich jedoch beim Abfeuern von Salven an. Glücklicherweise kannst Du in Atomic Heart alle Waffen modifizieren, also kannst Du auch bei der PM auf diverse Arten nachbessern.

Vergiss nicht, regelmäßig die Umgebung zu scannen, um Feinde und ihre Schwachstellen rechtzeitig auszumachen. Das kann Dir einen entscheidenden Vorteil verschaffen und außerdem Munition sparen, da Du weißt, worauf Du zielen musst.

Falls Du gerne wild um Dich schießt, ist auch die Schrotflinte eine gute Wahl für Dein Arsenal. Praktisch ist, dass jeder Schuss viel Schaden verursacht und die Patronen nur wenig Platz in Deinem Inventar beanspruchen. Demnach musst Du nicht zu geizig sein und kannst den Robotern mit diesem Schießeisen ordentlich einheizen. Dennoch sind Verbesserungen natürlich sinnvoll, in diesem Fall konzentrierst Du Dich am besten auf gesteigerte Genauigkeit für mehr Flexibilität.

Bei all den kreativen Waffen darf auch der absolute Klassiker sowjetischer Kriegsführung nicht fehlen: Die Kalasch ist das Sturmgewehr schlechthin. Abgesehen von einigen futuristischen Zusätzen erinnert das Design wirklich stark an die allseits bekannte AK-47.

Offenbar ist diese Waffe der einzige Exportschlager, der es mit den fantastischen Robotern dieser fiktiven Sowjetunion aufnehmen kann. Genau wie alle Waffen in Atomic Heart hat sie eindeutige Stärken und Schwächen, die Du begrenzt mit Verbesserungen ausgleichen kannst. In jedem Fall ist die Kalasch eine gute Wahl, doch nach Möglichkeit solltest Du ihrer hohen Streuung entgegenwirken.

Hierbei handelt es sich um eine sperrige, aber hocheffektive Plasmawaffe. Sie wird mit Batterien betrieben und verschießt einen Energieimpuls, der Objekte in der Mitte spaltet. Insofern ist sie nützlich gegen Feinde und Bosse, die immun gegen konventionelle Munition sind.

