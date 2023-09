Armored Core 6: Fire of Rubicon – die besten Builds für jede Gewichtsklasse

Home

In „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ baust Du aus Einzelteilen Deinen eigenen Kampfroboter zusammen. Doch nicht jede Herausforderung folgt demselben Schema, daher musst Du auch immer wieder Deinen AC der aktuellen Kampfsituation anpassen. In unserem Guide zu Armored Core 6: Fire of Rubicon findest Du dafür die besten Builds.

Es ist nicht immer zielführend, die dickste und stärkste Waffe auszurüsten. Jedes Teil, das Du an Deiner Einheit ausrüstest, steigert das Gewicht und den Energiebedarf. Konstruierst Du Deinen Mech so, dass er dem Energiebedarf und dem Gewicht der ausgerüsteten Waffe nicht standhält, funktioniert sie im Kampf nicht optimal. Physiologisch benötigst Du dementsprechend ausreichend große Beine, um die Gesamtkonstruktion unter der Last zu stützen und einen ausreichend großen Kern, um den Generator mit dem geforderten Energiebedarf zu versorgen. Behalte das bei der Erstellung eigener Builds im Hinterkopf. Im Folgenden findest Du einige Beispiele, an denen Du Dich gerade im frühen Spiel von Armored Core 6: Fire of Rubicon orientieren kannst. Armored Core 6: Leichtgewichtige Builds Bei einem leichtgewichtigen Build opferst Du AP und den Einsatz von schwergewichtigen Waffen mit besonders hohem Schaden gegen Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und bessere Ausweichmöglichkeiten ein. Die Kampfweise ist dementsprechend besonders schnell und nah an der gegnerischen Einheit.



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Early-Game-Build Mit der doppelten Haldemann bringst Du feindliche Einheiten zum Taumeln, greifst aus nächster Nähe an und sorgst für massiven Schaden am gegnerischen AC. Du bist sowohl schnell als auch robust und nutzt Teile, die sehr früh im Spiel verfügbar sind. Die Rahmenteile kannst Du im späteren Spielverlauf gegen eine bessere Version eintauschen. Somit kannst Du den Build unkompliziert anpassen und lange damit spielen, sofern Dir die Spielweise zusagt. Auch Balteus solltest Du mit dieser Skillung besiegen können. Einheit R-Arm-Einheit: SG-026 HALDEMAN L-Arm-Einheit: SG-026 HALDEMAN R-Schulter-Einheit: BML-G1/P20MLT-04 L-Schulter-Einheit: BML-G1/P20MLT-04 Rahmen Kopf: NACHTREIHER/44E Kern: NACHTREIHER/40E Arme: NACHTREIHER/46E Beine: NACHTREIHER/42E Innen Booster: ALULA/21E FLS: FCS-G2/P05

Generator: DF-GN-06 MING-TANG Erweiterung Erweiterung: Assault Armor



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Armored Core 6: Medium-Builds Medium-Builds bilden als Allrounder die perfekte Balance zwischen den unterschiedlichen Spezifikationen Deines AP. Es gibt jedoch keinen Bereich, in dem sie besonders gut performen. Daher sind sie gar nicht mal so leicht zu spielen und gerade gegen unterschiedliche Bosse, die individuelle Stärken und Schwächen aufweisen, ist ein Sieg ohne Spezialisierung nicht leicht zu erringen. Early-Game-Build In diesem Build kommen verschiedene Einzelteile zusammen, die zu einem ausbalancierten AC beitragen. Die LR-036 CURTIS sorgt für hohen Schaden – Du kannst sie aber auch gegen eine beliebige andere Waffe austauschen. Die meisten Teile erhältst Du kostenlos oder durch den Abschluss von Trainingsmissionen von Armored Core 6: Fire of Rubicon. Das macht ihn extrem sparsam in der Zusammenstellung. Gegen Balteus kommst Du mit diesem Build hingegen nicht an. Bis auf den Boss solltest Du mit dieser Skillung keine Probleme mit feindlichen ACs oder MTs haben. Einheit R-Arm-Einheit: LR-036 CURTIS L-Arm-Einheit: HI-32: BU-TT/A R-Schulter-Einheit: BML-G1/P03VTC-08 L-Schulter-Einheit: VP-60LCS Rahmen Kopf: HD-012 MELANDER C3 Kern: VP-40S Arme: AR-012 MELANDER C3 Beine: VP-422 Innen Booster: ALULA/21E FLS: FCS-G2/P05

Generator: VP-20S Erweiterung Erweiterung: Pulse Armor Dual-Zimmerman-Build Nach Balteus kannst Du den Build noch weiter anpassen, indem Du die Einheitsteile etwas modifizierst. Die Rahmen und Innenteile bleiben hingegen identisch. Die Dual-Zimmerman teilen noch einmal mehr Schaden aus. Darüber hinaus besticht der Build weiterhin durch gute AP und ein hohes Boost-Tempo. Einheit R-Arm-Einheit: SG-027 ZIMMERMAN L-Arm-Einheit: SG-027 ZIMMERMAN R-Schulter-Einheit: BML-G1/P03VTC-08 L-Schulter-Einheit: HI-32: BU-TT/A Rahmen Kopf: HD-012 MELANDER C3 Kern: VP-40S Arme: AR-012 MELANDER C3 Beine: VP-422 Innen Booster: ALULA/21E FLS: FCS-G2/P05

Generator: VP-20S Erweiterung Erweiterung: Assault Armor



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Armored Core 6: Schwergewichtige Builds Schwergewichtige Builds in Armored Core 6: Fire of Rubicon opfern ihre Mobilität und ihr Boost-Tempo, um so viel wie möglich in AP und einen enorm hohen Schadensoutput zu investieren. Bei derartigen Build nimmt Dein AC passenderweise die Form eines Panzers an, was dem englischen Pendant zum Tank entspricht – eine Bezeichnung, die in Spielen für gerüstete Charaktere mit einer besonders guten Lebenserhaltung verwendet wird. Somit kannst Du mit schwergewichtigen ACs viel Schaden einkassieren, ohne direkt aus den Latschen zu kippen. Mit dem folgenden Build möchten wir die Vorteile des tankigen Armored Core weiter ausbauen und gleichzeitig eine gewisse Mobilität sowie Ausweichmöglichkeit gewährleisten. Early-Game-Build Dieser Build für schwergewichtige ACs fokussiert sich bei seiner Spielweise auf eine nahe bis mittlere Distanz zur feindlichen Einheit. Während die DF-BA-06 XUAN-GE und SONGBIRDS für ordentliche Schaden sorgen, kümmert sich die SG-026 HALDEMAN um alles, was Dir zu nahe kommt. Befindest Du Dich vor Balteus, tausch die Haldeman gegen eine weitere Xuan-Ge aus, um noch mehr Feuerkraft zur Verfügung zu haben. Einheit R-Arm-Einheit: DF-BA-06 XUAN-GE L-Arm-Einheit: SG-026 HALDEMAN R-Schulter-Einheit: BML-G1/P03VTC-08 L-Schulter-Einheit: SONGBIRDS Rahmen Kopf: HD-012 MELANDER C3 Kern: DF-BD-08 TIAN-QIANG Arme: AR-012 MELANDER C3 Beine: LG-022T BORNEMISSZA Innen Booster: / FLS: FCS-G2/P05

