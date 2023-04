5 Star Wars-Games, die die Wartezeit auf Star Wars Jedi: Survivor verkürzen

Am 28. April erscheint „Star Wars Jedi: Survivor“, die Fortsetzung zu EAs Singleplayer-Spiel „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Im Zentrum steht Cal Kestis, der als einer der letzten Jedi gegen das dunkle Imperium kämpft. Wenn Du die Vorfreude auf das intergalaktische Abenteuer kaum noch bändigen kannst, empfehlen wir Dir diese „Star Wars“-Games für die Zwischenzeit. Möge das Zocken mit Dir sein!

Was braucht ein gutes Star Wars-Game? Das siehst Du vermutlich genauso wie wir: den epischen Kampf zwischen Gut und Böse, interessante Planeten und natürlich jede Menge Laserschwert-Raumschlacht-Gameplay! Wir sind unsere gesamten Spiele-Schatzkammern durchgegangen und haben für Dich nur die besten der besten Titel mitgebracht. Von „Star Wars: Battlefront 2“ bis „Star Wars: Knights of the Old Republic“: Das richtige Game für Dich ist ganz sicher dabei!

1) Star Wars: Battlefront 2 (2005)

Hast Du schon immer davon geträumt, Deine eigenen Star Wars-Schlachten zu inszenieren? Star Wars: Battlefront 2 von 2005 macht es möglich! Dir steht die gesamte Reihe der Prequels und Original-Trilogie zur Verfügung. Spiele als einzelne:r Soldat:in auf der Seite der Klonkrieger, der Druiden, der imperialen Streitkräfte oder der Rebell:innen. Auch der Schauplatz liegt in Deiner Hand: vom sandigen Tatooine über das eisige Hoth bis zum Lava-Planeten Mustafar ist alles dabei. Warum wir an dieser Stelle nicht das Reboot von 2017 empfehlen, das sich seit seinem Shitstorm ordentlich gemausert hat? Ganz einfach: Der Klassiker von 2005 kommt zusätzlich mit einem großen Nostalgie-Fest und einer so viel smarteren Formel daher. Überzeuge Dich selbst, mit diesem aufgehübschten Fan-Trailer.

Wenn Dich bei Star Wars-Games gerade Multiplayer eher abschrecken, ist das Schlachtenspiel umso mehr etwas für Dich, da es auch als reine Singleplayer-Erfahrung unglaublichen Spaß macht. Bestimme, wie stark der Computer-Gegner kämpfen soll. „Einfach“ für eine unterhaltsame Schlacht oder „Schwer“ für eine absolute Herausforderung. Und als wäre das alles noch nicht genug – Bodenkämpfe, Raumschiffkämpfe, Fahrzeuge, Blasterfeuer, Granaten, Deine Lieblingssprüche – erhältst Du zu bestimmten Zeiten außerdem die Gelegenheit, in die Rolle Deines Lieblingscharakters zu schlüpfen und die Schlacht zu wenden. Vorausgesetzt, dass Dein Gegenüber nicht ebenfalls seine:n Held:in schickt.

Um Star Wars: Battlefront 2 unkompliziert spielen zu können, empfehlen wir Dir die Steam- oder die generationsübergreifende Xbox-Version im Online-Store. Das Spiel erschien außerdem auch für PlayStation 2.

2) Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith

„Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith“ ist nicht nur der glorreiche und düstere Abschluss der Prequel-Saga, der Film hat auch ein packendes Star Wars-Game spendiert bekommen. Du kämpfst Dich abwechselnd mit Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker durch die Höhepunkte der Klonkriege, die unter anderem die Rettung des Kanzlers, den Angriff auf General Grievous und Anakins Verrat des Jedi-Ordens umfassen. Bis beide Helden im finalen Duell als Jedi und Sith aufeinandertreffen. Es liegt an Dir, beide Charakter während ihrer Reise auszubilden und ihre Fähigkeiten immer weiter zu verbessern. Du wirst Dich wundern, wie komplex die Möglichkeiten ausfallen! Objekte schleudern ist erst der Anfang und der Machtblitz nicht das Ende.

Also ein reines Action-Adventure, in dem Du Dutzende Druiden in Einzelteile mit Deinem Laserschwert hauen darfst? Oh Nein, nicht nur! Denn wenn die großen Kämpfe anstehen, wechselt das Spiel in einen imposanten Duellmodus, in dem sich beide Kontrahenten gegenüberstehen. Abseits der Haupthandlung lädt Dich das Spiel außerdem dazu ein, Dich in Arenen gegen etliche Gegnerwellen zu behaupten oder Deine Freund:innen im Duell-Modus persönlich herauszufordern. In diesem Modus kannst Du auch viele andere Held:innen spielen, auch Meister Windu oder Darth Vader in dunkler Rüstung. Kurzform: Spiele Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith und danke uns später.

Auch wenn es sich bei Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith um ein älteres Star Wars-Game handelt, bietet der Xbox-Store eine generationsübergreifende Version an. Das Spiel erschien außerdem auch für PlayStation 2.

3) Lego Star Wars: Die komplette Saga

Du weißt genauso wie wir, was jedes beliebte Franchise braucht: ein gutes eigenes Lego-Game! Wenn wir Dir ein blocktastisches Spiel empfehlen sollen, um den Star Wars-Zauber zu erleben, ist es „Lego Star Wars: Die komplette Saga“. Es ist schwierig, den Charme eines Lego-Spiels zu beschreiben, denn am besten musst Du es selbst ausprobiert haben. Die Filme Eins zu Eins nachspielen, den Lego-Humor dabei genießen, Blödsinn anstellen, Rätsel lösen und Dinge ausprobieren, die nur in einem Lego-Universum möglich sind – es fühlt sich wie ein gigantisches Kinderzimmer, oder gar ein Universum an, in dem Du viele Stunden mit Bauspaß und Träumerei zubringen kannst. Und das alles dank Koop-Modus auch zu zweit!

Lego Star Wars: Die komplette Saga unterteilt die Filme in viele kleine Kapitel, die Du erforschst und bestreitest. Die Lego-Steine, die Du dabei einsammelst, dienen als Währung, mit der Du beim Händler neue Figuren, Fähigkeiten und Objekte kaufen darfst. Das Spiel ist also nach dem ersten Durchlauf nicht vorbei, sondern dann fängt die Sammelei erst so richtig an. Du möchtest schließlich auch wissen, was sich alles für Späße und Geheimnisse hinter den vielen versteckten Türen verbergen. Genauso wie Du natürlich auch erfahren willst, wie es sich anfühlt, die gesamten Abenteuer mit völlig anderen Charakteren durchzuspielen. Yoda und Darth Maul als unschlagbares Duo, warum nicht?

Lego Star Wars: Die komplette Saga gibt es für Steam, PlayStation 3 und im Xbox-Store. Das Ganze gibt es auch noch moderner in der neu aufgelegten „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ für alle Plattformen, einschließlich PlayStation und Nintendo Switch.

4) Star Wars: Empire at War

„Star Wars: Empire at War“ erfüllt genau das, was der Name verspricht: Heftige Star Wars-Schlachten! Und wie gut spielt sich das Echtzeitstrategiespiel? Fast 30.000 positive Steam-Bewertungen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Ob Du Dich nun in die Kampagne oder in selbst erstellte Schlachten wirfst – Du entscheidest, ob Du das Imperium oder die Rebellen mit allem, was sie haben, zum Sieg führst. Also so wie Star Wars: Battlefront 2, nur dass Du Kommandeur:in und nicht einzelne:r Soldat:in bist. 80 verschiedene Schlachtkarten lesen sich wie der wahr gewordene Traum eines jeden Star Wars-Nerds.

Während das Hauptspiel bereits viel zu bieten hat, erweitert der Downloadable Content (DLC) „Force of Corruption“, der ebenfalls in der Gold Edition enthalten ist, das Spiel um eine weitere Seite. Neben dem Imperium und den Rebellen kannst Du auch auf die bekannten Gangster aus dem Star Wars-Universum zugreifen. Letztendlich eröffnet Dir der Multiplayer eine weitere Welt voller spannender Schlachten. Und dann haben wir noch mit keinem Wort erwähnt, wie viel die Community mit eigenen Modifikationen aus dem Spiel herausgeholt hat. Das ist ziemlich beeindruckend für ein 17 Jahre altes Spiel, das heute noch bis zu 3.000 Spieler:innen im Monat spielen.

Star Wars: Empire at War ist auf Steam erhältlich.

5) Star Wars: Knights of the Old Republic

Nach einem Schlachtensimulator, einem Adventure, einem Lego-Spiel und einem Echtzeitstrategiespiel kommen wir zum krönenden Finale unserer Star Wars-Games, die Dir die Wartezeit auf Star Wars Jedi: Survivor verkürzen. Vor vielen Jahren krempelte ein Role-Playing-Game (RPG) das gesamte Genre um, das Star Wars-Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic von Entwickler BioWare, der spätestens mit Mass Effect die Landschaft endgültig von seiner Rollenspiel-Stärke überzeugt hat. Was die Games auszeichnet: BioWare liefert ein mitreißendes Singleplayer-Erlebnis voller interessanter Figuren, Geschichten und Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels beeinflussen.

Mit einem Szenario, das 4.000 Jahre vor der Filmhandlung spielt, hatte BioWare alle Freiheiten, die das Studio brauchte, um eine völlig eigenständige Geschichte zu erzählen. Du entwirfst Deinen individuellen Charakter und besuchst etliche Planeten, um das Geheimnis rund um den dunklen Sith-Lord Malak aufzulösen. Mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten, denn die Geschichte ist sehr wendungsreich und verzwickt – so wie sich das für ein gutes Rollenspiel eben gehört. Fahrzeuge, Jedi-Kräfte, Kämpfe, die teils in Echtzeit, teils in Rundentaktik ablaufen – das Game bietet Dir ein riesiges Buffet an Möglichkeiten. Und wenn Dir das immer noch nicht reicht, wartet der zweite Teil auf Dich.

Star Wars: Knights of the Old Republic gibt es für Steam und auch generationsübergreifend im Xbox-Store.

Welche Star Wars-Game verkürzt Dir die Wartezeit auf Star Wars Jedi: Survivor? Schreib uns in die Kommentare, was Dein absoluter Favorit ist!

