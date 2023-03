Beim Spiel «Hi-Fi Rush» bloß nicht aus dem Takt kommen

Featured: Sons of the Forest – Alle Waffen finden: Armbrust, Katana & Co. auf der Karte finden

„Sons of the Forest“ ist der Nachfolger zu „The Forest“ – einem Survival-Game, in dem Du das Mitglied einer Militäreinheit spielst, der einen vermissten Milliardär sucht. Nach dem Absturz auf einer Insel gehört nicht nur der tägliche Kampf um Nahrung, Wasser und Wärme zu Deinen Aufgaben. Auch Selbstverteidigung spielt eine enorm große Rolle. Um Deine Überlebenschancen zu steigern, verraten wir Dir hier die Fundorte aller Waffen in Sons of Forest.