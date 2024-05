«Beat Slayer»: Ein Beat'em-Up mit Berliner Schnauze

Pokémon GO: Giovanni im Mai 2024 finden und besiegen

Giovanni ist einer der schwersten Gegner:innen in „Pokémon GO”. Der Team-GO-Rocket-Boss bringt in regelmäßigen Abständen neue Crypto-Pokémon mit, gegen die Du kämpfen kannst. Erfahre hier, wie Du den Charakter im Spiel findest. Außerdem verraten wir, mit welchen Kontern Du Giovanni in Pokémon GO im Mai 2024 besiegen kannst.