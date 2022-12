FFF will gegen rassistische Beleidigungen vorgehen

Cheftrainer: Glasner kündigt Gespräch mit Frankfurts Europa-Held Borré an

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner will auf den derzeit unzufriedenen Stürmer Rafael Borré zugehen. «Ich werde mit ihm mal ein längeres Gespräch führen. Ich habe einerseits Verständnis, dass er nicht zufrieden ist. Aber es sollte auch nicht die Mannschaft der Leidtragende sein», sagte Glasner am späten Mittwochabend nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in der Champions League bei Tottenham Hotspur. Der Trainer war damit konfrontiert worden, wie sich Borré nach seiner Einwechslung in der 69. Minute auf dem Feld verhalten habe.