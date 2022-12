Özil-Besuch in Katar: «Sehen uns bald wieder»

Ex-Nationalspieler Mesut Özil war als Zuschauer bei der Fußball-WM in Katar. «Großartig, in Katar zu sein», schrieb der Weltmeister von 2014 bei Twitter. «Danke für die tolle Gastfreundschaft und die perfekte Organisation - es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein.»

Dem Bild zufolge, das der 34-Jährige dazu stellte, hatte Özil die Partie des Gastgebers gegen die Niederlande (0:2) am Dienstag im Al-Bait Stadion besucht. «Wir sehen uns bald wieder», schrieb Özil.

Der Ex-Nationalspieler war in Abwesenheit und unfreiwillig bereits am vergangenen Sonntag Teil des Turniergeschehens. Während der Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) hatten einige Zuschauer Bilder des Ex-Nationalspielers in die Höhe gehalten - wohl als Protest gegen die deutsche Kritik an Katar im Zuge der Diskussion um die «One Love»-Kapitänsbinde. Özil war nach der WM 2018 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten und hatte dem Deutschen Fußball-Bund unter anderem Rassismus vorgeworfen.