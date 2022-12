Südkorea-Coach Bento: «Werde portugiesische Hymne mitsingen»

WM: Ghana mit Freiburgs Bundesligaprofi Kyereh zur WM

Ghanas Nationalcoach Otto Addo hat den zuletzt angeschlagenen Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg als einzigen Bundesligaprofi in den WM-Kader seines Landes berufen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört zu den 26 Akteuren, die der frühere Bundesligaprofi Addo am Montag in Accra bekannt gab. Bei den Freiburgern hatte Kyereh zuletzt wegen eines Infekts und muskulärer Probleme gefehlt.