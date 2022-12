Afrika-Trio im Achtelfinale? Ghana hofft auf WM-Geschichte

Fußball-WM in Katar: Suárez trifft auf Ghana: «Gewohnt, zu kämpfen und zu leiden»

Was wäre das für eine Genugtuung, wenn Ghana Luis Suárez von der WM-Bühne schießt. Der Stürmer glaubt fest an ein Comeback von Uruguay. Doch dazu muss das gelingen, was bislang in Katar nicht glückte.