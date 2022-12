Schweiz-Coach Yakin: Sommer und Elvedi fit für Serbien

Die Bundesliga-Profis Yann Sommer und Nico Elvedi stehen der Schweiz im letzten Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar trotz leichter Erkältungen wohl zur Verfügung.

«Sie hatten eine unruhige Nacht, aber sind für morgen fit», sagte Trainer Murat Yakin am Donnerstag. Im Training am Vormittag hatten der Torhüter und der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach gefehlt. Auch Ex-Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) und Salzburgs Noah Okafor, die gegen Brasilien zuletzt angeschlagen ausgefallen waren, sind laut Yakin wieder einsatzbereit.

Die Schweizer kämpfen gegen Serbien am Freitag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) um den Einzug ins Achtelfinale. In den ersten beiden Vorrundenpartien gegen Kamerun (1:0) und Brasilien (0:1) spielten der 33-jährige Sommer und der 26-jährige Elvedi jeweils über die volle Distanz. Sollten sie gegen Serbien doch ausfallen, dürften Gregor Kobel von Borussia Dortmund im Tor und der frühere Hoffenheimer Fabian Schär (Newcastle United) in der Abwehr die ersten Alternativen sein.