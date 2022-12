Rot mit 17 gegen Brasilien: Kameruns Song warnt Spieler

Fußball-WM: Brasilianer entscheiden nach Kamerun-Spiel über Neymar

Brasiliens Fußball-Nationalteam will im Anschluss an das abschließende WM-Vorrundenspiel am Freitag (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV) gegen Kamerun über die Rückkehr von Neymar entscheiden. Dann soll auch geschaut werden, wann die ebenfalls verletzten Außenverteidiger Alex Sandro und Danilo wieder einsatzfähig sind.