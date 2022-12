Martínez tritt nach Vorrunden-Aus als Belgien-Coach zurück

Weltmeisterschaft: Herthas Lukebakio nicht in Belgiens WM-Kader: Aber bereit

Hertha-Angreifer Dodi Lukebakio steht nicht in Belgiens WM-Kader, hat aber trotzdem noch eine Chance auf eine Teilnahme an dem Turnier in Katar. Der 25-Jährige sei einer von vier Spielern, die bis zum Beginn des Turniers in Bereitschaft seien, teilte der belgische Fußball-Verband am Donnerstag mit. Denn im 26er-Kader von Nationaltrainer Roberto Martinez stehen drei aktuell verletzte Profis.