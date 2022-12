Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Nationaltrainer Japans: WM-Abend erinnert Moriyasu an das «Drama von Doha» 1993

In den Schlussminuten des packenden WM-Krimis fühlte sich Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu an 1993 erinnert. Damals lief der heutige Coach als Mittelfeldspieler auf und das Nationalteam vergab im Oktober gegen Außenseiter Irak in Doha in letzter Minute die erstmalige WM-Qualifikation.