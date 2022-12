Tunesien-Spiel: Frankreich bestätigt Protest gegen Wertung

Fußball: Verletzung im Training: Franzose Nkunku verpasst WM

Der französische Stürmer Christopher Nkunku von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird die WM in Katar nach einer Verletzung im Training verpassen. Das teilte der französische Verband am späten Dienstagabend mit. Die radiologischen Untersuchungen hätten eine Verstauchung im Kniegelenk ergeben. Den Namen von Nkunkus Ersatz will der Titelverteidiger erst dann mitteilen, wenn der Weltverband FIFA die medizinische Akte validiert hat.