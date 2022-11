Chance für Dortmunds Reyna? US-Coach hält sich bedeckt

Fußball-WM in Katar: Wenn der US-Präsident anruft: «Schockt sie alle»

Gregg Berhalter schaute auf sein Smartphone und kündigte «Showtime» an. «Seid ihr bereit?», fragte der Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in die Runde. «Da steht POTUS», sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.