Van Gaal über WM-Torflaute: «Wie ein Schachspiel»

WM-Gruppe A: Trainer Alfaro: «Wollen beste WM Ecuadors spielen»

Ecuadors Nationaltrainer Gustavo Alfaro rechnet trotz einer Knie-Verstauchung von Énner Valencia mit dem Einsatz seines Torjägers im entscheidenden Gruppenspiel gegen den Senegal. «Er hat diese Knie-Verstauchung, das ist Fakt. Aber er hat ein großes Herz und will in jeder Schlacht dabei sein», sagte Alfaro in Al-Rajjan.