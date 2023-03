Ex-Eishockeyprofi Köppchen entwirft Hüte im eigenen Atelier

Eishockey: 1050 DEL-Spiele: Reimer kündigt Karriereende an

Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Patrick Reimer beendet nach dieser Saison seine lange und erfolgreiche Karriere. «Ich weiß jetzt schon, dass mir jede Sekunde mit meinen Jungs in der Kabine, auf dem Eis und selbst im Bus fehlen wird. Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte», äußerte der 40-Jährige in einer Vereinsmitteilung der Nürnberg Ice Tigers vom Sonntag. Mit bislang 390 Toren und 453 vorbereiteten Treffern in 1050 Spielen ist Reimer der beste Torjäger und Scorer in der DEL-Geschichte.