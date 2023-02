Home

Sport

News

WM-Triumph: Hockey-Weltmeister bei Ankunft in Frankfurt gefeiert

Hockey-Weltmeister bei Ankunft in Frankfurt gefeiert

Die Hockey-Nationalmannschaft ist nach dem WM-Sieg in Indien wieder in Deutschland angekommen. Die Gruppe wurde am Montagabend am Flughafen in Frankfurt am Main von vielen Fans in Empfang genommen.

Deutschlands Hockey-Weltmeister wurden in Frankfurt zahlreich empfangen. © Federico Gambarini/dpa

Die Spieler um Kapitän Mats Grambusch gaben Autogramme und ließen Kinder den WM-Pokal in die Luft recken. Tags zuvor hatte das Team erstmals seit 17 Jahren wieder WM-Gold geholt und sich im Finale gegen Belgien im Penaltyschießen mit 5:4 durchgesetzt. Den zuvor letzten großen Titel hatten die Hockey-Herren 2013 bei der Europameisterschaft gewonnen.

© dpa