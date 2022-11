Darts: Hopp vor Super League: «Lange nicht da, wo ich war»

Der frühere deutsche Darts-Primus Max Hopp sieht seine eigene Entwicklung kritisch. «Ich bereue es ein bisschen, zu viel technisch experimentiert zu haben. Auf der anderen Seite ist nach wie vor viel Fokus auf meine Person. Auch damit tu ich mich stellenweise schwer, das alles abzufedern. Ich bin noch lange nicht da, wo ich war», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur vor der am Montag beginnenden Super League, in der 24 Teilnehmer einen WM-Platz für das Turnier in London (ab 15. Dezember) ausspielen.