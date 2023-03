Weidle in letzter Ski-Abfahrt der Saison Neunte

Skisport: Weidle beeindruckt von Goggias «Gnadenlosigkeit»

Auf dem Weg zum ersten Abfahrtstitel will die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle auch von Überfliegerin Sofia Goggia lernen. «Diese Kompromisslosigkeit, die sie hat, die ist schon beeindruckend», rühmte Weidle die Olympiasiegerin von 2018. Das deutsch-italienische Duell um WM-Medaillen dürfte bei der alpinen Ski-WM in Frankreich erst in der Schussfahrt am Samstag steigen. In den Super-G an diesem Mittwoch (11.30) startet Weidle nur mit Außenseiterchancen.