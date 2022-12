Snowboarder Nörl im Mittelpunkt: «Bisschen Druck ist da»

Snowboarder: Nörl plötzlich im Mittelpunkt: «Bisschen Druck ist da»

Snowboardcrosser Martin Nörl spürt die gestiegenen Erwartungen nach seinem Gesamtweltcupsieg im vergangenen Winter. «Bisschen Druck ist da. Klar stehe ich bei den anderen Trainern jetzt auch mehr im Mittelpunkt», sagte der 29 Jahre alte Sportler von Snowboard Germany vor dem Saisonauftakt im französischen Les Deux Alpes. An diesem Freitag steht für die Athleten die Qualifikation an, am Samstag will Nörl dann die Punktejagd auf seine zweite Kristallkugel eröffnen.