Skifahrerin Emma Aicher weckt große Alpin-Hoffnungen

Wintersport: Ski-Ass Weidle ohne Punkte: Shiffrin jagt Allzeit-Rekord

Skirennfahrerin Kira Weidle hat einen Tag nach ihrem dritten Rang in der Abfahrt die nächste Top-Platzierung in St. Moritz erwartungsgemäß verpasst. In ihrer schwächeren Speed-Disziplin fuhr die Starnbergerin im Super-G am Sonntag kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus.