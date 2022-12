Deutsche Biathletinnen feiern Staffel-Platz zwei

Aufgebot: Herrmann-Wick und Doll führen Biathlon-Weltcup-Team an

Mit Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll an der Spitze stehen die Kader des deutschen Biathlon-Teams für den Saisonauftakt in der kommenden Woche fest. Der Deutsche Skiverband teilte die Aufgebote am Montag mit.