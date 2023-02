Ex-Turnerin Kim Bui litt unter Essstörungen

European Championships : Turnerin Bui will mit einer Medaille ihre Laufbahn beenden

Die Stuttgarter Turnerin Kim Bui möchte ihre Karriere mit einer Medaille bei den European Championships in München krönen. «Das würde ich nehmen», sagte Bui im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag). Die 33-Jährige, die bei der Europameisterschaft 2011 in Berlin Bronze am Stufenbarren holte, beendet nach dem Großereignis in München ihre Laufbahn.