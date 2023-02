Alpine Snowboarder beenden WM ohne Medaille

Weltmeisterschaft: Hofmeister und Baumeister führen Team der Snowboard-Racer an

Der Snowboard Verband Deutschland hat acht Race-Athleten für die bevorstehenden Weltmeisterschaften in Georgien nominiert. Auch ohne die längst zurückgetretene Selina Jörg, die bei der WM 2019 und 2021 Gold geholt hatte, bleiben die Ziele des Teams hoch. «Wir wollen in jedem Weltcup auf dem Podest stehen. Für die WM bedeutet das bei drei Rennen folglich drei Medaillen», sagte der Sportdirektor von Snowboard Germany, Andreas Scheid, in einer Verbandsmitteilung vom Freitag.