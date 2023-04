Struff überraschend im Viertelfinale von Monte Carlo

ATP: Österreicher Thiem schlägt bei Münchner Tennisturnier auf

Der frühere US-Open-Gewinner Dominic Thiem aus Österreich erhält für das Tennisturnier in München eine Wildcard. Außerdem wird der ehemalige Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini aus Italien in der bayerischen Landeshauptstadt aufschlagen, wie Turnierdirektor Patrik Kühnen am Dienstag bei der Vorstellung des Spielerfelds mitteilte. Olympiasieger Alexander Zverev sowie Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark hatten ihre Teilnahme an dem ATP-Event schon vor längerer Zeit bestätigt.