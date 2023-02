Alcaraz meldet sich mit Turniersieg zurück

Der ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz hat sich nach seiner Verletzungspause gleich mit einem Turniersieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet.

Der 19 Jahre alte Spanier gewann das Finale des Turniers in Buenos Aires problemlos mit 6:3, 7:5 gegen Cameron Norrie aus Großbritannien. Alcaraz hatte wegen einer Blessur an den Bauchmuskeln und einer Muskelverletzung im rechten Bein rund drei Monate pausieren müssen und erst beim Turnier in Argentinien sein Comeback gegeben.

Der US-Open-Sieger hatte wegen seiner Verletzung auch die Australian Open Anfang des Jahres in Melbourne verpasst. Der Erfolg in Buenos Aires war Alcaraz' insgesamt siebter Titel auf der ATP-Tour und sein erster in diesem Jahr. «Ich habe mich im Finale sehr wohl gefühlt», sagte Alcaraz nach seinem Sieg gegen Norrie. «Ich war sehr fokussiert auf das, was ich tun musste, mein Level, mein Spiel. So muss ich in Finals spielen.»