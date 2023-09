DOSB reagiert gelassen auf EU-Verbot von Mikroplastik

Anti-Rechts-Festival-Organisatorin loben Razzien in MV

Die Organisatorin des Anti-Rechts-Festivals in Jamel bei Wismar hat Razzien gegen den rechtsextremistischen Verein «Hammerskins Deutschland» sowie dazugehörige Strukturen unter anderem in ihrer Nachbarschaft begrüßt. Das sei «ein guter Tag für die Demokratie», sagte Birgit Lohmeyer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit ihrem Mann organisiert sie das Festival «Jamel rockt den Förster». Auch in Jamel gab es am Dienstag Durchsuchungen.