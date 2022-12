DOSB begrüßt Verschiebung der Vergabe der Winterspiele

Olympische Spiele: Ministerpräsident Wüst für eine NRW-Bewerbung für Olympia

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst macht sich für die Ausrichtung von Olympischen Spielen in seinem Bundesland stark. «Von sportlichen Großereignissen kann eine enorm verbindende und einende Kraft ausgehen, gerade in schwierigen Zeiten», sagte der CDU-Politiker der «Rheinischen Post» (Mittwoch). «Das haben wir jetzt bei den European Championships in München gesehen.»