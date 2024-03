Home

Skifliegen in Vikersund abgesagt - Kraft kurz vor Triumph

Zu starker Wind: Skifliegen ist an diesem Samstag in Vikersund unmöglich. Der Weltverband will den Wettbewerb am Sonntag nachholen.

Steht unmittelbar vor dem dritten Titel im Gesamtweltcup: Stefan Kraft. © Geir Olsen/NTB/dpa

Der Skiflug-Weltcup am Samstag im norwegischen Vikersund ist wegen zu starken Winds abgesagt worden. Später teilte der Weltverband Fis mit, den Wettbewerb am Sonntag (11.05 Uhr) nachzuholen. Von einer Absage hätte der Österreicher Stefan Kraft profitiert, der unmittelbar vor dem dritten Titel im Gesamtweltcup steht. Mit 303 Punkten Vorsprung auf seinen japanischen Rivalen Ryoyu Kobayashi und nun noch vier verbleibenden Wettbewerben ist Kraft das Gelbe Trikot in diesem Winter nur noch schwer zu nehmen. Es war zunächst der Probedurchgang abgesagt und der Wettbewerb zudem mehrere Male verschoben worden. Ein Fliegen war aber nicht mehr möglich. Bereits am Vormittag war das Fliegen der Frauen wetterbedingt abgesagt worden. Für Kraft ist die Schanze in Vikersund eine besondere, schließlich stellte er dort im März 2017 mit 253,5 Metern den Weltrekord auf. Dieser hat bis heute Bestand. Am Sonntag stehen planmäßig für Frauen (10.00 Uhr) und Männer (15.30 Uhr) erneut Wettbewerbe im Einzel auf dem Programm. Dann soll es auch um die hoch dotierten Gesamtsiege in der Raw-Air-Wertung gehen. Die Raw-Air-Tour ist eine Art Vierschanzentournee in Skandinavien. Kraft führt das Ranking bei den Männern an, die Norwegerin Eirin Maria Kvandal bei den Frauen.

