Nach Debatten: Geiger hält Materialkontrolle für «fair»

Skispringen: Erster Weltcup-Sieg des Winters - Springer kommen in WM-Form

Die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Skispringer enttäuschten in dieser Saison zumeist. Doch eineinhalb Wochen vor der WM gelingt dem Team beim Weltcup-Wochenende in Lake Placid die Trendwende.