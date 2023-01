Langläuferin Andersson siegt in Frankreich - Carl Siebte

Langlauf-Weltcup: Beste Tour de Ski: Hennig verlässt Alpe Cermis stolz

So stark war Katharina Hennig bei der Tour de Ski noch nie. Der Massenstart-Sieg in der Sonne von Val di Fiemme wird in Erinnerung bleiben. Für einen Gesamt-Podestplatz fehlt am Ende die Kraft.