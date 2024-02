Skicrosser Wilmsmann Zweiter beim Weltcup in Bakuriani

Skicrosser Bachsleitner wird Dritter in Alleghe

Skicrosser Niklas Bachsleitner ist beim Weltcup in Alleghe zum dritten Mal in seiner Karriere auf das Podest gerast. Der 27-Jährige vom SC Partenkirchen wurde bei dem Event in den Dolomiten Dritter. Der Sieg ging an den Schweden Erik Mobärg.