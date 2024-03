Skicrosser Wilmsmann fährt auf Weltcup-Podest

Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann feiert in der Schweiz einen Podesterfolg. Damit hat er in der nächsten Woche weiter Chancen auf einen ganz großen Coup.

Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann ist beim Weltcup in Veysonnaz Dritter geworden und zum fünften Mal in dieser Saison auf das Podest gefahren. Der WM-Zweite aus Bayern musste sich nur dem Sieger David Mobärg aus Schweden und dem Schweizer Lokalmatadoren Alex Fiva geschlagen geben.

In der Weltcup-Gesamtwertung rutschte der 28-Jährige damit um einen Rang auf Platz vier, hat mit 574 Punkten hinter dem neuen Führenden Fiva (628), Reece Howden aus Kanada (581) und Mobärg (580) aber weiter Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Das Saisonfinale steigt am nächsten Wochenende mit zwei Rennen in Idre Fjäll in Schweden.