Skirennfahrerin Schmotz beendet Karriere

Skirennfahrerin Marlene Schmotz beendet ihre Karriere. Das teilte die 29-Jährige über die sozialen Medien mit.

«Mein Körper und Geist sind nicht mehr bereit, 100 Prozent zu geben», schrieb die Sportlerin vom SC Leitzachtal bei Instagram. «Es waren intensive Jahre voller Emotionen, Höhen und Tiefen. Was bleibt, sind viele tolle Erinnerungen und ich bin unendlich dankbar für all das, was ich erleben durfte.» Insgesamt sei es eine «wahnsinnig schöne Zeit» gewesen.

Schmotz hatte vor etwas mehr als zehn Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert, wurde seitdem aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Ihr bestes Ergebnis war ein neunter Platz im Riesenslalom von Chamonix im Dezember 2019. In der abgelaufenen Saison holte die Technik-Spezialistin keine Punkte.