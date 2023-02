Pinturault holt Kombi-Titel bei Heim-WM

Sportevent: Höfl-Riesch: Olympia-Bewerbung wäre nicht durchsetzbar

Die dreimalige Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch glaubt nicht an den Erfolg einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung. «So wie aktuell die Stimmung in der Bevölkerung ist, sehe ich einen neuen Versuch als sehr, sehr schwierig an. Ich persönlich fänd’s toll, glaube aber nicht, dass die Idee durchsetzbar ist», sagte die 38-Jährige im Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.