Koslowski betreut niederländische Volleyballerinnen

Volleyball: SSC-Coach nach Sieg in Straubing: «Haben wir gebraucht»

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist der Auftakt in den mit Herausforderungen gespickten Dezember gelungen. Nach dem klaren 3:0 (25:8, 25:13, 25:21) bei Nawaro Straubing am Samstag geht es in diesem Monat für die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski, aktueller Tabellendritter, in der Bundesliga noch gegen den Dresdner SC (5.), den USC Münster (4.) und Spitzenreiter SC Potsdam. Dazu kommen die Auftritte im Pokal-Halbfinale gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart und zwei Partien im europäischen CEV Cup gegen Zeleznicar Lajkovac (Serbien). Dementsprechend erfreut zeigte sich der Coach mit dem Auftritt seines Teams bei den Süddeutschen: «Wir wussten, dass uns eine Mannschaft erwartet, die in den letzten Spielen eine unglaubliche Moral gezeigt hat und bis zum Ende kämpft. Straubing ist gut organisiert, aber wir waren heute eine Nummer zu groß.»