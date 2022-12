Home

Snowboarderin Hofmeister vor WM-Winter: «Eine Farbe fehlt»

Snowboarderin Ramona Hofmeister spürt trotz ihrer Riesenerfolge in den vergangenen Jahren keinen Druck. «Ich bin einfach stolz und ich genieße es, solange das so gut geht», sagte die 26 Jahre alte Oberbayerin vor dem Saisonstart am Wochenende in Winterberg.

Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister will WM-Gold. © Angelika Warmuth/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Drei Gesamtweltcupsiege hintereinander konnte die Dominatorin auf dem Brett zuletzt feiern. «Eine Kugel geht schon noch», befand die Athletin vom WSV Bischofswiesen mit einem Augenzwinkern. Die Weltmeisterschaft in Georgien ist für die Snowboarder der Höhepunkt in diesem Winter. «Eine Farbe fehlt», sagte Hofmeister, die bereits über Silber und Bronze jubeln konnte. Im Februar soll endlich der ganz große Coup gelingen. Wegen des warmen Wetters habe sie in der Saisonvorbereitung zwar weniger Schneetage gehabt. «Aber eine richtig intensive Woche im Kraftraum ist auch gut. Ich bin schon fitter als sonst», berichtete die 14-malige Weltcupsiegerin.

