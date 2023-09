WM-Star Varfolomeev: «Kann noch bessere Leistungen zeigen»

Varfolomeev: «Kann noch bessere Leistungen zeigen»

Darja Varfolomeev spürt nach ihren fünf Weltmeistertiteln in der Rhythmischen Sportgymnastik keinen größeren Druck vor den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. «Ich finde das schön, dort kann ich noch bessere Leistungen zeigen. Olympia ist mein großes Ziel», sagte die 16-Jährige am Dienstag. Die Spiele finden in Frankreichs Hauptstadt Paris statt. Nach der WM in Valencia legte sie erst einmal eine Pause ein. «Der Urlaub war richtig gut, ich habe viel Zeit am Strand verbracht und habe mich sehr erholt», sagte Varfolomeev.