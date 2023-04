Etappensieg bei Tour of the Alps: Kämna bereits in Giro-Form

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat die dritte Etappe der schweren Tour of the Alps gewonnen und damit seine gute Form im Hinblick auf den Giro d'Italia unterstrichen.

Der 26-Jährige holte sich bei der Bergankunft in Brentonico San Valentino nach 162,5 Kilometern mit vier Sekunden Vorsprung den Sieg vor seinem russischen Bora-Teamkollegen Alexander Wlassow. Damit verbesserte sich der frühere Junioren-Weltmeister auf den sechsten Platz der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf den britischen Spitzenreiter Tao Geoghegan Hart beträgt 45 Sekunden.

«Es scheint, als liegt mir die dritte Etappe hier immer besonders. Ich hatte ja im letzten Jahr schon hier gewonnen. Heute war mir klar, dass ich nicht bis ganz zum Schluss mit einem Angriff warten kann. Meine Form ist gut, aber mir fehlt noch die Explosivität, um Attacken mitzugehen, darum habe ich es schon relativ früh versucht», sagte Kämna nach seinem ersten Saisonsieg.

Für Kämna ist die fünftägige Rundfahrt der letzte Härtetest vor dem am 6. Mai beginnenden Giro d'Italia. Dort will der Norddeutsche erstmals bei einer Grand Tour die Gesamtwertung in Angriff nehmen. In der Vergangenheit hatte er mit Etappensiegen bei der Tour de France und dem Giro im Hochgebirge bereits für Aufsehen gesorgt. Die Tour of the Alps endet am Freitag in Brunico.