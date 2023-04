Außenseiterin Alison Jackson gewinnt Paris-Roubaix

Außenseiterin Alison Jackson hat die dritte Auflage von Paris-Roubaix Femmes gewonnen. Die Kanadierin siegte am Samstag nach 145 Kilometer von Denain ins Velodrom von Roubaix vor der Italienerin Katia Ragusa und Marthe Truyen aus Belgien.

Die große Favoritin Lotte Kopecky belegte nach der Fahrt über 17 Sektoren mit 29,2 Kilometer Kopfsteinpflaster Platz sieben. Beste Deutsche wurde Romy Kasper auf Rang 17.

Eine fast 20 Fahrerinnen umfassende Spitzengruppe, darunter die Deutsche Lisa Klein, hatte einen maximalen Vorsprung von nahezu sechs Minuten herausgefahren. Dahinter machte sich eine Favoritinnen-Gruppe mit Elisa Longo Borghini, Kopecky und Lorena Wiebes auf die Verfolger. Longo Borghini löste in Sektor neun etwa 38 Kilometer vor dem Ziel einen Sturz aus, in dem fast die gesamte Gruppe zu Fall kam. Das kam den Außenseiterinnen an der Spitze zugute, die sich letztlich mit wenigen Sekunden Vorsprung ins Ziel retteten.